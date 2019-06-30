Хорнер: Леклер должен был уступить поворот

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию со спорным обгоном Максом Ферстаппеном Шарля Леклера в борьбе за победу на Гран-при Австрии.
«У Макса была возможность, он был на внутреннем радиусе и бок о бок. В этот момент он уже не мог убраться с пути. Леклер должен был уступить поворот. Очевидно, что Леклер агрессивно возвращался по внешнему радиусу — но что вы должны делать в такой ситуации?» — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.
Также британец прокомментировал гонку в целом в исполнении Ферстаппена.
«После старта, когда у него сработала система, не дающая мотору заглохнуть, я подумал, что, возможно, мы можем заработать подиум, но просто невероятно, как он сумел пробиться и при этом контролировать состояние шин. Макс показал свою зрелость, обойдя Феттеля и Боттаса и сократив отставание от Леклера. Когда за три-четыре круга до финиша он начал пользоваться преимуществом DRS, то появилось ощущение, что победа может произойти».
- 30 июня 2019
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