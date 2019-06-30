Хэмилтон: не могли гоняться из-за перегрева — нужно исправить проблему

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Австрии, где он финишировал пятым.



«Это был непростой день. Мы ещё до старта гонки знали, что могут возникнуть проблемы. Перегрев оказался для нас довольно серьёзной проблемой. Думаю, у нас был хороший темп, ощущения от машины были хорошими, но мы просто не могли гоняться из-за перегрева. Похоже, таково было ограничение со стороны нашей машины в этот уик-энд, при этом у других болидов, судя по всему, не было столь же серьёзной проблемы. Нужно изучить это и исправить. Ещё будут жаркие гонки вроде Будапешта, так что нам нужно справиться с этой проблемой, а иначе несколько гонок могут оказаться для нас сложными.



Я также повредил на бордюре переднее антикрыло, так что пришлось его заменить. Это тоже стоило нам некоторого времени. Такие плохие дни случатся. По крайней мере я набрал неплохие очки благодаря пятому месту», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».