Леклер: в первый раз Макс оставил мне место, круг спустя — нет

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подробно прокомментировал спорный эпизод в гонке Гран-при Австрии, когда Макс Ферстаппен обогнал его в споре за победу, попутно допустив контакт и выдавив монегаска на обочину.
«Пусть решают стюарды, но для меня всё внутри машины было вполне очевидно. Не знаю, как это выглядело снаружи. Я был на внешней стороны поворота, как и за круг до этого. Тогда всё было абсолютно в порядке: он оставил мне место шириной в машину на выходе, но круг спустя он этого уже не сделал, поэтому мы соприкоснулись и мне пришлось ехать шире. Очевидно, что после этого у меня уже не было шансов обогнать обратно.
На этой трассе есть два места, где можно обгонять: третий и четвёртый повороты. Я был в курсе, что он подъезжает очень быстро. Я знал, что в этих двух местах он попробует обогнать, если будет возможность. Как я уже сказал, на втором круге я делал то же самое, что и на первом, так что я не ожидал контакта. Как и сказал Макс, думаю, он зашёл в поворот немного глубже — не знаю, потерял он контроль или нет, но случился контакт.
Я чувствовал, что силён на разгоне. Первый раз мне удалось разогнаться лучше и сохранить позицию. На втором круге я не смог так сделать, потому что был на обочине», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
- 30 июня 2019
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