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Норрис: если бы было нужно, я мог бы ехать быстрее

Норрис: если бы было нужно, я мог бы ехать быстрее
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги Гран-при Австрии, который он закончил на шестой позиции.

«Превосходная гонка! Благодаря хорошему старту я пробовал бороться с «Мерседесами» и «Феррари», но затем мне пришлось сосредоточиться на защите позиции. Райкконен прошёл меня уже на первом круге по внешней траектории в четвёртом повороте, а затем я сдерживал Макса Ферстаппена.

В начале гонки я пытался беречь шины, потом прибавил в темпе, увеличил отрыв от соперников позади и после пит-стопа просто контролировал темп. Я не знал, в каком состоянии будет «медиум» на последних кругах гонки. Ближе к финишу Гасли пытался подъехать ко мне, но я делал всё, что от меня требовалось, не рискуя больше необходимого. Если бы было необходимо, я мог бы ехать быстрее», — приводит слова Ландо Норрис пресс-служба команды.

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