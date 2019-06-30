Квят: я был как подсадная утка
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Австрии.
«Это была не самая приятная гонка в моей жизни, хотя это было понятно ещё вчера после квалификации. Сегодня у меня было больше прижимной силы, так что в гонке я был как подсадная утка. Это был не наш день, один из тех уик-эндов, когда мы оказались далеки от хорошего результата.
Мы знаем, что можем добиться большего, так что сейчас нам нужно перезагрузиться и двигаться вперёд. Мы оставим эти две гонки позади и постараемся извлечь максимум из машины в следующих гонках», — приводит слова Даниила Квята официальный сайт команды.
Квят финишировал на 17-й позиции, а его напарник Александр Албон пришёл к финишу на 15-м месте.
- 30 июня 2019
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