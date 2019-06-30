Тост: сказать особо нечего. Мы не выступили сегодня хорошо

Глава «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Австрии, где пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу, в то время как гонщики молодёжной команды «быков» не попали в очковую зону.



«Прежде всего я хотел бы поздравить „Хонду“, „Ред Булл“ и потрясающего Макса Ферстаппена с этой фантастической победой на „Ред Булл Ринге“. Они проделали потрясающую работу в Сакуре, чтобы добиться этого результата, а команда проделала восхитительную работу. Что же до „Торо Россо“, то сказать особо нечего. Мы не выступили сегодня хорошо», — приводит слова Тоста пресс-служба его команды.