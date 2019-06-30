«Феррари» не согласна с решением стюардов, но не будет подавать апелляцию

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что итальянская команда по-прежнему считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен должен был получить штраф за жёсткий обгон Шарля Леклера в борьбе за победу на Гран-при Австрии. Вместе с тем Бинотто заявил, что «Скудерия» не будет подавать апелляцию на решение судей.



«Мы уважаем решение, но оно неправильное. Браво Ферстаппену, ну а мы должны перевернуть страницу. Мы не будем подавать апелляцию. В интересах спорта мы уважаем решение. Мы недовольны, потому что норма очевидна — Леклера вынудили покинуть трассу. Но мы уважаем решение, которое нам не нравится», — приводит слова Бинотто GPfans.

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