Расселл: одновременно обогнал Кубицу и Квята

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, как для него складывалась гонка Гран-при Австрии, где он финишировал 18-м, впереди Кевина Магнуссена и Роберта Кубицы.



«Мне удалось побороться с „Торо Россо“ и „Хаасом“ в начале гонки, некоторое время их сдерживать. И я сумел оставить Магнуссена позади в заключительной стадии. Мы всё равно ещё далеко, но были некоторые позитивные моменты. Эти стартовые круги были хорошими. Я сумел обойти Роберта и Даниила Квята одновременно — это стало приятным сюрпризом. Я атаковал по полной на каждом круге и доволен, что это было замечено. Нам нужно оставаться спокойными и ждать, пока у машины появится больше прижимной силы», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».

Квят провел худший этап в сезоне, когда его стали сватать в «Ред Булл» Хуже, чем сегодня в Австрии, Даниил финишировал лишь один раз в карьере.