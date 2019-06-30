Расселл: одновременно обогнал Кубицу и Квята
Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, как для него складывалась гонка Гран-при Австрии, где он финишировал 18-м, впереди Кевина Магнуссена и Роберта Кубицы.
«Мне удалось побороться с „Торо Россо“ и „Хаасом“ в начале гонки, некоторое время их сдерживать. И я сумел оставить Магнуссена позади в заключительной стадии. Мы всё равно ещё далеко, но были некоторые позитивные моменты. Эти стартовые круги были хорошими. Я сумел обойти Роберта и Даниила Квята одновременно — это стало приятным сюрпризом. Я атаковал по полной на каждом круге и доволен, что это было замечено. Нам нужно оставаться спокойными и ждать, пока у машины появится больше прижимной силы», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».
Квят провел худший этап в сезоне, когда его стали сватать в «Ред Булл»
Хуже, чем сегодня в Австрии, Даниил финишировал лишь один раз в карьере.
- 30 июня 2019
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