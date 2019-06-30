Хорнер: в сражении Ферстаппена и Леклера и есть вся Формула-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги Гран-при Австрии.



«То, что произошло сегодня между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером, — жёсткое сражение, но в этом и есть вся Формула-1, когда два молодых парня сражаются за победу. Последнее время Формула-1 была под шквалом критики, но сегодня была интересная гонка, здесь были обгоны, износ резины и борьба. Мы были аутсайдерами в Австрии, а победа здесь стала воплощением мечты. Кажется, это лучшая победа Макса.



Для Пьера получилась тяжёлая гонка, но он смог отыграться и опередить Райкконена. С такими выступлениями напарника планка находится высоко, но Пьер должен обрести уверенность и сократить отставание. Наша задача — обогнать «Феррари» в Кубке конструкторов, а для этого нужно, чтобы оба пилота зарабатывали максимум очков», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.