Петров: однозначной вины Шварцмана в аварии не вижу

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров прокомментировал воскресную гонку Роберта Шварцмана в рамках этапа Формулы-3 в Австрии. Россиянин финишировал первым, но из-за штрафа за контакт с Маркусом Армстронгом занял третье место.



«В этот уик-энд Роберт в очередной раз доказал, что он один из самых быстрых пилотов в пелотоне: в первой гонке – с девятого места на пятое, во второй – с четвертого на первое. Он все дни показывал великолепную скорость и лучшие времена. Что касается самого инцидента, однозначной вины Роберта я здесь не вижу. Я бы не дал штраф в пять секунд и отметил это как гоночный инцидент. Каждый из них ехал по своей траектории, потом Маркус начал смещаться перед Робертом, и тот не смог избежать аварии. Может, я бы наказал Маркуса за слишком агрессивное поведение на трассе, но, с другой стороны, есть правило, что виноват тот, кто сзади, он должен был тормозить.



Да, сегодня мы потеряли два очка по отношению к Дарувале, поэтому испытываем смешанные чувства от этой аварии. Есть, конечно, ещё некоторые претензии к команде за технический сход в квалификации, который в том числе подпортил ход всего гоночного уик-энда. Но самое главное – в очередной раз Роберт доказал, что на сегодняшний момент он сильнее всех в своей серии», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Посмотреть видео контакта Шварцмана и Армстронга можно в твиттер-аккаунте Формулы-3.