Перес: 11-е место — наша реальная скорость на сегодняшний день
Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал итоги Гран-при Австрии, на которой он финишировал 11-м.
«Сегодня мы сделали всё, что было в наших силах, но очки оказались за пределами досягаемости. Я хорошо смог стартовать, но заблокировал покрышки в третьем повороте, когда пытался обогнать Джовинацци, в итоге на этой позиции я и остался до конца гонки, пытаясь догнать Антонио.
Между мягкими и средними шинами в начале гонки не было особой разницы, большая часть соперников использовала в итоге ту же тактику, что и мы. Других возможностей сегодня не было. Обидно финишировать 11-м, но такова наша реальная скорость на сегодняшний день», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды.
- 30 июня 2019
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