Стюарды сравнивали инцидент Ферстаппена и Леклера с аварией Хэмилтона и Росберга

Гоночный директор ФИА Майкл Маси отметил, что инцидент между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером сравнивался стюардами с похожей аварией Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона в 2016 году.



«Кругом ранее Ферстаппен вошёл в поворот, затем затормозил, а Шарль, очевидно, увидел траекторию движения Макса и остался на своей траектории. Макс был эффективен в позднем торможении, пытаясь опередить соперника. То же самое произошло и на круге, когда произошёл инцидент.



Эту ситуацию можно сравнить с тем, что произошло между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом в 2016 году. Но главное отличие в том, что Нико Росберг смотрел на Хэмилтона в этот момент, в то время, как, судя по видеозаписи, Макс ФЕрстаппен был полностью сосредоточен на повороте и старался выйти из него как можно быстрее», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.