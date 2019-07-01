Боуман выиграл гонку NASCAR в Чикаго

В Чикаго завершился очередной этап гонок NASCAR. Победителем соревнований стал Алекс Боуман на «Шевроле». Второе место занял Кайл Ларсон, также выступавший на «Шевроле», тройку замкнул Джоуи Логано («Форд»). Для Боумана эта победа стала первой в карьере.

В общем зачёте сезона лидером является Кайл Буш, следом располагаются Логано и Мартин Труэкс-младший.

NASCAR. Chicagoland Speedway

1. Алекс Боуман («Шевроле»)

2. Кайл Ларсон («Шевроле»)

3. Джоуи Логано («Форд»)

4. Джимми Джонсон («Шевроле»)

5. Брэд Кезеловски («Форд»)

6. Райан Блейни («Форд»)

7. Эрик Джонс («Тойота»)

8. Уильямс Байрон («Шевроле»)

9. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)

10. Остин Диллон («Шевроле»).