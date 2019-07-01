Бинотто раскритиковал команды за отказ от возвращения к шинам прошлого сезона

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто раскритиковал команды Формулы-1 за то, что они проголосовали против возвращения к прошлогодним компонентам шин «Пирелли». Во время голосования за переход выступили пять из десяти команд, но для принятия решения был необходим кворум из семи голосов.

«В Австрии получилась хорошая битва. Как правило, такая конкуренция бывает, когда на трассе нет болидов с превосходящей эффективностью. В этом плане уик-энд получился отличным.

Но я также думаю, что мы упустили отличную возможность, проголосовав против возврата шин. Думаю, что мы должны были поступить иначе.

Мне стыдно, что мы не поменяли спецификацию шин на остаток сезона, ведь в этом случае можно было сделать конкуренцию более плотной.

Как я уже говорил во время пресс-конференции в пятницу, у нас есть очень важные задачи. Например, сокращение отставания команд середины таблицы от топовых. Нам нужно сосредоточиться на этом и не отступать от предложений», — цитирует Бинотто RaceFans.