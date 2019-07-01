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Хорнер: было бы непостижимо, если бы стюарды изменили результаты ГП Австрии

Хорнер: было бы непостижимо, если бы стюарды изменили результаты ГП Австрии
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал решение стюардов не наказывать пилота команды Макса Ферстаппена за инцидент, случившийся в концовке Гран-при Австрии. Ферстаппен вёл жёсткую борьбу с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и в итоге выиграл гонку.

«Какой была бы наша реакция на наказание? Об этом не стоит думать, ведь стюарды приняли правильное решение. Было бы непостижимо, если бы они в итоге изменили результаты после такой гонки. Формула-1 получила нужный импульс для фантастической гонки.

Мы были полностью уверны, что Ферстаппен всё делал правильно. Но, конечно, затем в дело вступают в стюарды, а не знаешь, какое они примут решение.

Однажды решение будет против нас. Но гонка была честной, борьба была жёсткой, но именно такой должна быть Формула-1», — цитирует Хорнера Autosport.

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