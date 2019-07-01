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Марко: верю, что «Ред Булл» может одержать пять побед в текущем сезоне

Марко: верю, что «Ред Булл» может одержать пять побед в текущем сезоне
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу пилота команды Макса Ферстаппена в Гран-при Австрии. По словам Марко, эта победа прекратит слухи о возможном уходе голландца из команды.

«В мире много экспертов, которые считают, что знают о контракте Макса больше, чем мы или он сам. Нашей целью по-прежнему является превращение Ферстаппена в самого молодого чемпиона мира.

Люди называли меня идиотом, когда я сказал, что мы хотим одержать пять побед в текущем сезоне. Но я верю, что мы ещё можем сделать это», — цитирует Марко Formule1.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен может начать переговоры с другими командами Формулы-1, если не одержит победу до Гран-при Венгрии. Якобы в контракте голландца с «Ред Булл» имеется соответствующий пункт.

Ферстаппен в шампанском, авиашоу и Хэмилтон на байке. Фото с Гран-при Австрии
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