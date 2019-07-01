Марко: верю, что «Ред Булл» может одержать пять побед в текущем сезоне

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу пилота команды Макса Ферстаппена в Гран-при Австрии. По словам Марко, эта победа прекратит слухи о возможном уходе голландца из команды.

«В мире много экспертов, которые считают, что знают о контракте Макса больше, чем мы или он сам. Нашей целью по-прежнему является превращение Ферстаппена в самого молодого чемпиона мира.

Люди называли меня идиотом, когда я сказал, что мы хотим одержать пять побед в текущем сезоне. Но я верю, что мы ещё можем сделать это», — цитирует Марко Formule1.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен может начать переговоры с другими командами Формулы-1, если не одержит победу до Гран-при Венгрии. Якобы в контракте голландца с «Ред Булл» имеется соответствующий пункт.