Марко: верю, что «Ред Булл» может одержать пять побед в текущем сезоне

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу пилота команды Макса Ферстаппена в Гран-при Австрии. По словам Марко, эта победа прекратит слухи о возможном уходе голландца из команды.
«В мире много экспертов, которые считают, что знают о контракте Макса больше, чем мы или он сам. Нашей целью по-прежнему является превращение Ферстаппена в самого молодого чемпиона мира.
Люди называли меня идиотом, когда я сказал, что мы хотим одержать пять побед в текущем сезоне. Но я верю, что мы ещё можем сделать это», — цитирует Марко Formule1.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен может начать переговоры с другими командами Формулы-1, если не одержит победу до Гран-при Венгрии. Якобы в контракте голландца с «Ред Булл» имеется соответствующий пункт.
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