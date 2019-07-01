Хорнер: Ферстаппен поставил Леклеру шах и мат

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил пилотаж гонщика команды Макса Ферстаппена во время Гран-при Австрии. Голландец стал победителем гонки, в концовке он в жёсткой борьбе опередил пилота «Феррари» Шарля Леклера. Инцидент изучали стюарды, но они не стали штрафовать Макса.

«Ферстаппен перетормозил Леклера, он был впереди на апексе. Он вышел победителем из поворота. Ферстаппен сделал настоящий слэм-данк, поставил шах и мат сопернику! Он взял этот поворот! И именно так посчитали стюарды.

Я думаю, что Формула-1 слишком загружена разными правилами. И я рад, что было принято правильное решение», — цитирует Хорнера Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен одержал первую победу в текущем сезоне.