Штайнер: такое выступление по-нехорошему восхищает
Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал итоги Гран-при Австрии, где в гонке Кевин Магнуссен и Ромен Грожан финишировали вдалеке от очковой зоны, а датчанин проиграл даже пилоту «Уильямса» Джорджу Расселлу. Пилоты «Хааса» в очередной раз не сумели заставить шины работать.
«Очевидно, что гонка была разочаровывающей. Такое выступление по-нехорошему восхищает. После пятого места в квалификации иметь такую гонку… Я не могу сказать ничего, кроме того, что это разочаровывает. Мы продолжим работать, продолжим пытаться понять, почему наша скорость так меняется от квалификации к гонке. Мы просто не понимаем это, в настоящий момент у нас нет объяснения», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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