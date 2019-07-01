Йос Ферстаппен прокомментировал слухи о будущем сына в «Ред Булл»

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, что его сына всё устраивает в его нынешней команде.



«Какая команда лучше всего подходит Максу? Та, за которую он сейчас выступает, «Ред Булл». Я знаю, что о его контракте ходят разные спекуляции, но не следует забывать, что нам действительно нравится «Ред Булл».



Это лучшая команда, которая постоянно работает над тем, чтобы быть более конкурентоспособной. Здорово, что «Ред Булл» и «Хонда» объединили свои усилия и движутся к общей цели», — цитирует Йоса Grand PX.



Ранее Йос Ферстаппен не исключал, что его сын покинет «Ред Булл» после истечения контракта. Текущий контракт Макса с «Ред Булл» действует до 2020 года.

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии, прошедшего на минувших выходных.