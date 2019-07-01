«Феррари» расследует причины проблем с радио перед пит-стопом Феттеля

В «Феррари» обеспокоены проблемами с радиосвязью в ходе Гран-при Австрии. Об этом сообщает Crash.net. Напомним, из-за технических сбоев Себастьян Феттель потерял несколько секунд во время своего первого пит-стопа.



«У нас были проблемы с радио. Нам нужно понять, почему это произошло. Некоторые из механиков использовали внутреннюю связь, но не получили сигнала. Наше оповещение не дошло до механиков, и они не были в курсе, что Себастьян заезжает на пит-лейн», — заявил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.



По итогам Гран-при Австрии Себастьян Феттель финишировал на четвёртой позиции, отстав от подиума на одну секунду. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.