Марко: последние 30 кругов двигатель «Хонды» выдал максимальную мощность

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу пилота команды Макса Ферстаппена в Гран-при Австрии. По словам Марко, эта победа — заслуга двигателя «Хонды».



«После старта я ощущал разочарование. Я думал: «О нет, всё кончено». И только потом Макс начал постепенно просыпаться. Его последние несколько кругов были невероятными, просто апофеоз блестящей езды.



«Хонда» предоставила нам максимум мощи на последних 30 кругах. Резина, шасси — всё было в полнос порядке.



Такие победы всегда более захватывающие, чем если бы Макс стартовал с поула и финишировал бы, не потеряв ни позиции за всю гонку. Эта победа добыла благодаря мотору «Хонды», — цитирует Хельмута Марко GPToday.