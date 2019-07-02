Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко: последние 30 кругов двигатель «Хонды» выдал максимальную мощность

Марко: последние 30 кругов двигатель «Хонды» выдал максимальную мощность
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу пилота команды Макса Ферстаппена в Гран-при Австрии. По словам Марко, эта победа — заслуга двигателя «Хонды».

«После старта я ощущал разочарование. Я думал: «О нет, всё кончено». И только потом Макс начал постепенно просыпаться. Его последние несколько кругов были невероятными, просто апофеоз блестящей езды.

«Хонда» предоставила нам максимум мощи на последних 30 кругах. Резина, шасси — всё было в полнос порядке.

Такие победы всегда более захватывающие, чем если бы Макс стартовал с поула и финишировал бы, не потеряв ни позиции за всю гонку. Эта победа добыла благодаря мотору «Хонды», — цитирует Хельмута Марко GPToday.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент