Марко: последние 30 кругов двигатель «Хонды» выдал максимальную мощность
Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу пилота команды Макса Ферстаппена в Гран-при Австрии. По словам Марко, эта победа — заслуга двигателя «Хонды».
«После старта я ощущал разочарование. Я думал: «О нет, всё кончено». И только потом Макс начал постепенно просыпаться. Его последние несколько кругов были невероятными, просто апофеоз блестящей езды.
«Хонда» предоставила нам максимум мощи на последних 30 кругах. Резина, шасси — всё было в полнос порядке.
Такие победы всегда более захватывающие, чем если бы Макс стартовал с поула и финишировал бы, не потеряв ни позиции за всю гонку. Эта победа добыла благодаря мотору «Хонды», — цитирует Хельмута Марко GPToday.
- 2 июля 2019
-
00:07
- 1 июля 2019
-
21:48
-
19:33
-
18:47
-
17:35
-
16:33
-
16:12
-
15:58
-
14:31
-
13:45
-
12:31
-
11:44
-
10:21
-
10:12
-
09:38
-
00:46
- 30 июня 2019
-
23:44
-
23:30
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:04
-
21:57
-
21:47
-
21:44
-
21:39
-
21:24
-
20:57
-
20:52
-
20:51
-
20:33
-
20:25
-
20:14
Партнерский контент