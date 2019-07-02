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В «Макларене» поблагодарили Алонсо и Вандорна за прогресс в 2019 году

В «Макларене» поблагодарили Алонсо и Вандорна за прогресс в 2019 году
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль отметил участие бывших пилотов команды Фернандо Алонсо и Стоффеля Вандорна в улучшении результатов в текущем сезоне.

«Никто не ожидал, что команда, ставшая в прошлом сезоне девятой по скорости на трассе, сделает такой шаг вперёд.

Всё это демонстрирует, что изменения, произошедшие в прошлом году, окупаются. Команда отлично поработала над тем, чтобы болид выглядел конкурентоспособным. Кроме прочего, мы должны отдать должное нашим прошлогодним пилотам — Фернандо Алонсо и Стоффелю Вандорну. Они указали на слабые стороны и наметили направление, в котором нужно развивать автомобиль. Теперь наша цель заключается в том, чтобы продолжать прогрессировать», — цитирует Зайдля GP Today.

Напомним, оба пилота «Макларен» на Гран-при Австрии финишировали в очковой зоне.

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