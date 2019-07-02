В «Макларене» поблагодарили Алонсо и Вандорна за прогресс в 2019 году

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль отметил участие бывших пилотов команды Фернандо Алонсо и Стоффеля Вандорна в улучшении результатов в текущем сезоне.



«Никто не ожидал, что команда, ставшая в прошлом сезоне девятой по скорости на трассе, сделает такой шаг вперёд.



Всё это демонстрирует, что изменения, произошедшие в прошлом году, окупаются. Команда отлично поработала над тем, чтобы болид выглядел конкурентоспособным. Кроме прочего, мы должны отдать должное нашим прошлогодним пилотам — Фернандо Алонсо и Стоффелю Вандорну. Они указали на слабые стороны и наметили направление, в котором нужно развивать автомобиль. Теперь наша цель заключается в том, чтобы продолжать прогрессировать», — цитирует Зайдля GP Today.



Напомним, оба пилота «Макларен» на Гран-при Австрии финишировали в очковой зоне.