Сайнс перед стартом гонки в Австрии извинился за грубое поведение

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший рассказал, что перед воскресной гонкой в Австрии принёс извинения членам команды за грубое поведение. Сайнс из-за замены двигателя был оштрафован во время Гран-при Австрии. В итоге раздражённый испанец грубо разговаривал с членами команды.
«Я был в депрессии. Я сам не знаю, почему у меня был такой плохой день, я был в скверном настроении весь день. Думаю, что я даже вёл себя грубо, у меня был плохой день, и я принёс извинения всем в команде.
Я даже не использовал режим квалификации, не смог почувствовать новый двигатель. В воскресенье я был совершенно другим человеком. И всё равно я не рассчитывал, что смогу финишировать на том месте, которое в итоге занял», — цитирует Сайнса Autosport.
Напомним, испанец по итогам гонки занял восьмое место.
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