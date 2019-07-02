Хэмилтон призвал всех перестать жаловаться на скучные гонки в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, комментируя итоги Гран-при Австрии, призвал всех меньше критиковать Формулу-1 за излишне скучные гонки. В Австрии «Мерседес» впервые в текущем сезоне не смог выиграть Гран-при, победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сам Хэмилтон занял пятое место.
«Вы, ребята, постоянно просили более интересные гонки и получили их! Думаю, что Гран-при Австрии всё наглядно показывает. Не стоит делать выводы по одному уик-энду. Когда Гран-при получается не таким ярким, все начинают сразу говорить, что гонки стали скучными. А затем, после такой гонки, как в Австрии, все сразу вспоминают о том, какой Формула-1 может быть яркой. Затем вы снова будете жаловаться на предсказуемость и скукоту. Расслабьтесь!
Гонки есть гонки. Сегодня Формула-1 стала другой, более технической. Если бы у нас не было проблем с температурой двигателя, мы бы боролись. Если бы у нас всё было в порядке с шинами, со скоростью, мы бы боролись. Но, к сожалению, все эти факторы повлияли на наш результат», — цитирует Хэмилтона RaceFans.
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