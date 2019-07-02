Хорнер: Гасли нужно каким-то образом нажать Control-Alt-Delete в своей голове

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал неудачное выступление пилота команды Пьера Гасли в нынешнем сезоне. Во время Гран-при Австрии гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал Гасли на круг.
«Пьер переживает непростые времена. Мы делаем всё, чтобы поддержать его. Я думаю, что ему нужна перезагрузка. Мы знаем, на что он способен. Ему нужно каким-то образом нажать Control-Alt-Delete в своей голове и начать всё заново.
Гасли — быстрый пилот. Его проблемы ещё и связаны с тем, что каждую неделю Макс выступает здорово. И это создаёт дополнительное давление.
Но мы верим в Гасли. Мы будем и дальше его поддерживать и способствовать раскрытию таланта Пьера. У нас нет намерения заменить Пьера. Он — наш пилот, мы собираемся и дальше с ним работать, вывести его на максимум», — цитирует Хорнера RaceFans.
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