Росберг: на мой взгляд, Ферстаппен должен был получить штраф

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг прокомментировал результаты Гран-при Австрии. По мнению Росберга, стюарды поступили неправильно, не став наказывать гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена за жёсткую борьбу с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером. В итоге Ферстаппен выиграл гонку, а Леклер стал вторым.
«Этот эпизод очень сложно рассудить. Я думаю, что Ферстаппен заслуживает победы, он был просто супер. Но я должен сказать, хоть это и звучит глупо… Я думаю, Макс специально зашёл в поворот так широко и очень поздно повернул. Исходя из прошлого круга, он понимал, что этот манёвр был единственным вариантом выиграть гонку.
В первой попытке обгона он оставил слишком много места, в итоге Леклер смог отбить атаку. Ферстаппен понимал, что нужно выдавливать соперника. Он повернул слишком поздно, ехал не по привычной траектории. На мой взгляд, он должен был получить штраф», — сказал Росберг на своём YouTube-канале.
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