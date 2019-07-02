Итальянские СМИ считают, что ФИА не наказала Ферстаппена из-за давления фанатов

Итальянские средства массовой информации считают, что ФИА не стала наказывать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам жёсткой борьбы с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером во время Гран-при Австрии из-за давления болельщиков. Так, якобы на решение стюардов повлияли австрийские фанаты, поддерживающие «Ред Булл».
«Наверное, рядом с паддоком было слишком много голландских болельщиков. Или причиной стало то, что всё это происходило на трассе, принадлежащей «Ред Булл». Или же между ФИА и «Феррари» происходит что-то мистическое», — написал журналист Corriere della Sera Джиорджио Терруцци.
Коллег поддержали и журналисты La Gazzetta dello Sport.
«Атака против «Феррари». После Гран-при Канады. В Маранелло снова страдают из-за стюардов, Формула-1 теряет доверие. В то же время возникают опасения в связи с возможным снижением политического веса «Феррари» после смерти Серджио Маркьонне», — говорится в статье.
- 2 июля 2019
-
15:31
-
14:50
-
13:34
-
12:18
-
11:10
-
10:12
-
10:03
-
09:22
-
00:48
-
00:07
- 1 июля 2019
-
21:48
-
19:33
-
18:47
-
17:35
-
16:33
-
16:12
-
15:58
-
14:31
-
13:45
-
12:31
-
11:44
-
10:21
-
10:12
-
09:38
-
00:46
- 30 июня 2019
-
23:44
-
23:30
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:04
-
21:57
-
21:47