Итальянские СМИ считают, что ФИА не наказала Ферстаппена из-за давления фанатов

Итальянские средства массовой информации считают, что ФИА не стала наказывать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам жёсткой борьбы с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером во время Гран-при Австрии из-за давления болельщиков. Так, якобы на решение стюардов повлияли австрийские фанаты, поддерживающие «Ред Булл».

«Наверное, рядом с паддоком было слишком много голландских болельщиков. Или причиной стало то, что всё это происходило на трассе, принадлежащей «Ред Булл». Или же между ФИА и «Феррари» происходит что-то мистическое», — написал журналист Corriere della Sera Джиорджио Терруцци.

Коллег поддержали и журналисты La Gazzetta dello Sport.

«Атака против «Феррари». После Гран-при Канады. В Маранелло снова страдают из-за стюардов, Формула-1 теряет доверие. В то же время возникают опасения в связи с возможным снижением политического веса «Феррари» после смерти Серджио Маркьонне», — говорится в статье.