«Мерседес» на ГП Великобритании использует меньше «софта», чем «Феррари»

В «Пирелли» опубликовали информацию, о выборе пилотами шин на Гран-при Великобритании. Наибольшее количество «софта» на этап в Сильверстоуне привезут пилоты «Рено» Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг, выбравшие по 10 комплектов этого состава.

Меньше всего «софта» выбрали в «Уильямсе» — по семь комплектов. Лидеры чемпионата, «Мерседес», приняли решение взять на ГП Великобритании восемь составов «софта», в то время как пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер выбрали по девять комплектов «софта».

Пилотирующий «Торо Россо» Даниил Квят, как и его напарник по команде Александер Албон, использует в Сильверстоуне девять комплектов самой мягкой резины.

Полный выбор пилотами комплектов шин на Гран-при Великобритании можно увидеть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».