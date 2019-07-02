Фрай покинул «Макларен»

Пэт Фрай покинул пост руководителя конструкторского отдела «Макларена», сообщает Motorsport Week. Специалист начал работу в Уокинге в минувшем году, когда с этого поста был уволен Мэтт Морис, а новый технический директор команды Джеймс Ки находился в обязательном отпуске и не мог выполнять функциональные обязанности.

Пока ещё не совсем понятно, где продолжит карьеру Фрай, но вполне вероятно, что он рассмотрит вариант с завершением карьеры и периодическим возвращением к работе лишь на короткие сроки.

Что касается работы над болидом «Макларена» на 2020 год, то она полностью ведётся Джеймсом Ки. Напомним, что нынешний сезон пока один из самых успешных для Уокинга за последние годы. «Макларен» занимает в Кубке конструкторов четвёртое место.