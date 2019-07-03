Матешиц: Ферстаппен — идеален

Глава «Ред Булл» Дитрих Матешиц прокомментировал победу пилота австрийской команды Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии. На фоне слухов о возможном уходе голландца из команды, Дитрих дал понять, что в «Ред Булл» сделают всё возможное, чтобы удержать лидера.



«На данный момент мы третья сила в пелотоне, но в Австрии мы приехали первыми. Ферстаппен — исключительный пилот. Он именно то, что мы и хотим показывать в „Ред Булл“ — смелость и зрелище. У него есть гоночная наука, интеллект, ориентированность на шоу и адреналин. Он — идеален. В Австрии Макс был очень смел. Он осчастливил людей на автодроме и фанатов по всему миру. 20 или 30 тысяч голландцев преодолели более 2000 км, чтобы посмотреть на это и наказывать Макса было бы попросту стыдно», — приводит слова Матешица F1i.