Грожан: в Австрии не было никакого сцепления, будто ехал в дождь

Пилот «Хааса» Ромен Грожан посетовал на проблемы со сцеплением во время Гран-при Австрии. По словам французского гонщика, на трассе он себя чувствовал так, будто ехал под дождём. Грожан финишировал на 16-м месте.

«Это было очень, очень и очень сложно. Мы когда-нибудь найдём решение этой проблемы. Но для этого потребуется время.

Мы вели борьбу с «Уильямсом» в начале гонки. Я сказал Кевину Магнуссену, что во время первых кругов чувствовал себя так, будто еду по влажной после дождя трассе.

У меня не было никакого сцепления. Ни у передних колёс, ни у задних. Было очень и очень сложно. Возникли и проблемы с балансом. Во Франции с балансом всё было в порядке, но нам не хватило скорости. В Австрии не было ни баланса, ни скорости», — цитирует Грожана ESPN.