Хюлькенберг: в Австрии у болида было очень странное поведение

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что «очень странное поведение» болида повлияло на результаты команды во время Гран-при Австрии. У «Рено» были проблемы со скоростью в течение всего уик-энда. Даниэль Риккардо в итоге занял 12-е место, а Хюлькенберг — 13-е.

«Итог заключается в том, что у нас ничего не сработало. Было очень много проблем с болидом, с тормозами. Во время гонки появились и другие проблемы, например странное поведение болида.

Машиной было периодически сложно управлять. Такие сложности возникали и на прямых, казалось, будто перед машины слишком лёгкий, болид бросало, будто оказался в аэродинамическом мешке позади другого болида. Безусловно, было очень тяжело.

Болиды «Альфа Ромео» были недалеко от нас, но следовать за другой машиной в таких поворотах тяжело. Да и у нас не было достаточной скорости.

Эти проблемы довольно специфические и новые, они стали для нас сюрпризом. Всё это немного странно. В предыдущие годы на этой трассе были похожие сложности. В последние годы «Рено» никогда не удавалось удачно выступить здесь, поэтому, видимо, нужно говорить о специфике трассы. Нужно разобраться с этим, погрузиться в наши данные и понять, что происходит», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport Week.