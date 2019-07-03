Алонсо вновь опроверг слухи о возвращении в Формулу-1
Испанский пилот Фернандо Алонсо в очередной раз прокомментировал слухи о возможном возвращении в Формулу-1. По его словам, он не думает об этом в настоящее время. Ранее появились слухи о том, что Алонсо может перейти в «Феррари».
«Возвращение в Формулу-1? У меня появляются новые мечты каждый день. Чтобы соревноваться на самом высоком уровне в других сериях, я должен постоянно прогрессировать. Я очень счастлив тем, как всё складывается», — сообщил Алонсо в социальных сетях.
Ранее утверждалось, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель может уйти из Формулы-1. Тогда его якобы заменит испанский гонщик. Впрочем, сам Феттель уже неоднократно опровергал эти слухи и утверждал, что продолжит выступление в следующем сезоне.
Алонсо прокомментировал первую победу «Хонды» и успехи «Макларена»
- 3 июля 2019
-
11:07
-
10:12
-
09:02
-
01:19
-
01:18
- 2 июля 2019
-
22:59
-
21:22
-
20:47
-
19:51
-
18:48
-
17:53
-
16:16
-
15:31
-
14:50
-
13:34
-
12:18
-
11:10
-
10:12
-
10:03
-
09:22
-
00:48
-
00:07
- 1 июля 2019
-
21:48
-
19:33
-
18:47
-
17:35
-
16:33
-
16:12
-
15:58
-
14:31
-
13:45
-
12:31
-
11:44
-
10:21
-
10:12
Партнерский контент