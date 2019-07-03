Алонсо вновь опроверг слухи о возвращении в Формулу-1

Испанский пилот Фернандо Алонсо в очередной раз прокомментировал слухи о возможном возвращении в Формулу-1. По его словам, он не думает об этом в настоящее время. Ранее появились слухи о том, что Алонсо может перейти в «Феррари».

«Возвращение в Формулу-1? У меня появляются новые мечты каждый день. Чтобы соревноваться на самом высоком уровне в других сериях, я должен постоянно прогрессировать. Я очень счастлив тем, как всё складывается», — сообщил Алонсо в социальных сетях.

Ранее утверждалось, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель может уйти из Формулы-1. Тогда его якобы заменит испанский гонщик. Впрочем, сам Феттель уже неоднократно опровергал эти слухи и утверждал, что продолжит выступление в следующем сезоне.