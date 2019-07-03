Боттас считает, что ошибки в расчётах привели к проблемам «Мерседеса» в Австрии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что причиной проблем с охлаждением, с которыми команда столкнулись во время Гран-при Австрии, стали ошибки в расчётах. Боттас и его напарник Льюис Хэмилтон не смогли использовать весь потенциал болида из-за перегрева силовой установки. В итоге, как признался Хэмилтон, ему пришлось постоянно использовать эконом-режим. Боттас в Австрии занял третье место, а Хэмилтон — пятое.
«Мы знали, что будет жарко, но недооценили влияние тактики «lift and coast». Поднимая ногу с педали газа перед поворотами, мы теряли больше времени, чем показывали расчёты.
Для меня эта гонка была самой сложной в плане управления силовой установкой, отслеживания температуры. Мне никогда не приходилось уделять столько внимания этому.
И мы не могли использовать максимальную мощность двигателя из-за температур, это повлияло на наш результат.
Было сложно, мы не могли атаковать и защищаться. Как только впереди рядом появлялся какой-то болид, на панели возникала более яркая и крупная предупреждающая надпись.
Безусловно, из этой гонки мы должны извлечь уроки и произвести необходимые доработки, ведь будут и другие гонки с жаркой погодой», — цитирует Боттаса Motorsport.
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