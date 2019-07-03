Девушка-пилот раскритиковала женскую W Series

София Флёрш, выступающая в Европейской региональной Формуле,, раскритиковала женскую серию W-Series. Флёрш стала известна в 2018 году, когда попала в жуткую аварию во время Гран-при Макао. Тогда немка перелетела через ограждения на скорости более 270 км/ч. Флёрш планирует вновь принять участие в Гран-при Макао, по словам немки, её не интересует W Series.
«Это маркетинговая штука, на мой взгляд. Подобными сериями мы не помогаем женщинам в автоспорте. Для меня участие в W Series стало бы шагом назад.
Я хочу соревноваться с лучшими в моём виде спорта, а лучшие — мужчины, я хочу быть на одной трассе с ними. Только в этом случае я смогу проявить себя, чтобы попасть в более престижную серию. Не хочу быть инструментом маркетинга», — цитирует Флёрш Rheinische Post.
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