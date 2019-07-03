Хорнер: до сих пор не в полной мере понимаем, как Ферстаппен выиграл ГП Австрии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что до сих пор не знает, почему пилоту команды Максу Ферстаппену удалось так здорово провести гонку в Австрии. После неудачного старта голландец начал отвоёвывать позиции и в итоге стал победителем Гран-при. В концовке он в плотной борьбе опередил гонщика «Феррари» Шарля Леклера.

«Во второй части гонки мы были в ударе! Болид был невероятно быстрым. Факт заключается в том, что мы до сих пор не в полной мере понимаем, как так получилось.

Безусловно, обновления, которые мы делали во время последних гонок, стали давать результат, они хорошо работают. Но эту гонку мы выиграли удивительным образом. Нам нужно было обогнать трёх-четырёх главных конкурентов, Максу это удалось», — цитирует Хорнера Autosport.