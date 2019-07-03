Леонов и Васильев одержали победы на 3-м этапе RSBK

30 июня на трассе «Нижегородское кольцо» состоялся третий этап международных шоссейно-кольцевых мотогонок RSBK 2019.
В третьем этапе не участвовали сразу несколько гонщиков — участники RSBK также участвуют в мировых сериях. Макар Юрченко, абсолютный победитель первого этапа RSBK в классе Superbike, в прошедший гоночный уик-энд участвовал в чемпионате Moto3, а пилот Артём Мараев представлял Россию в Red Bull MotoGP Rookies Cup.
В классе Superbike победу одержал Владимир Леонов. Александр Васильев одержал победу в классе Supersport.
Одновременно с соревнованиями и жаркими баталиями на трассе в паддоке автодрома проходил настоящий развлекательный праздник для детей и взрослых. Следующий этап пройдёт в Московской области в рамках фестиваля RSBK FEST 21 июля на трассе Moscow Raceway.
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