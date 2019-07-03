Вольф: Экклстоун — провокатор. Уверен, что его предложение — это какой-то подкол

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал предложенный план реформ в Формуле-1 почётным президентом Ф-1 Берни Экклстоуном.



«Я читал предложения Экклстоуна, но не полностью. Берни всегда был и остаётся провокатором, который любит предлагать абсолютно противоположные вещи. Более чем уверен, что это просто какой-то подкол в его исполнении», — цитирует Вольфа Motorsport-Total.



Напомним, Экклстоун, помимо прочего, предложил разделить Формулу-1 на чемпионат конструкторов и команд.



«Команда, выигравшая чемпионат конструкторов, сможет назвать себя чемпионом мира. А победитель в чемпионате команд будет называть себя лучшим среди команд. Каждый чемпионат получит своего спонсора», — заявил Берни.

Экклстоун — о Формуле-1: это уже не гонки