Вольф: Экклстоун — провокатор. Уверен, что его предложение — это какой-то подкол
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал предложенный план реформ в Формуле-1 почётным президентом Ф-1 Берни Экклстоуном.
«Я читал предложения Экклстоуна, но не полностью. Берни всегда был и остаётся провокатором, который любит предлагать абсолютно противоположные вещи. Более чем уверен, что это просто какой-то подкол в его исполнении», — цитирует Вольфа Motorsport-Total.
Напомним, Экклстоун, помимо прочего, предложил разделить Формулу-1 на чемпионат конструкторов и команд.
«Команда, выигравшая чемпионат конструкторов, сможет назвать себя чемпионом мира. А победитель в чемпионате команд будет называть себя лучшим среди команд. Каждый чемпионат получит своего спонсора», — заявил Берни.
Экклстоун — о Формуле-1: это уже не гонки
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