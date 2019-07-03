Фрай может заменить Лоу на посту технического директора «Уильямс»

Инженерный директор «Макларена» Пэт Фрай, который в ближайшее время должен покинуть команду, может перейти на работу в «Уильямс». В новой команде он должен заменить Падди Лоу на должности технического директора, сообщает Crash.net.
Напомним, Лоу не участвовал в повседневной деятельности команды с 5 марта, а в конце июня официально оставил свой пост. Вместе с тем он покинет совет директоров «Уильямса».
«Мы довольны тем техническим штабом, который у нас имеется в настоящий момент. Тем не менее мы рассматриваем любые доступные варианты для усиления нашей структуры. Как только мы примем соответствующее решение, то сообщим о нём официально», — заявила заместитель руководителя «Уильямс» Клэр Уильямс.
Исполняющим обязанности технического директора команды является главный дизайнер «Уильямс» Даг Маккирнан.
«Уильямс» крайне неудачно начал новый сезон. В девяти первых Гран-при команда не набрала ни одного очка.
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