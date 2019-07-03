4-й этап СМП РСКГ пройдёт в Казани 13-14 июля

Экватор очередного сезона Российской серии кольцевых гонок по традиции наступит на автодроме в окрестностях Казани, сообщает пресс-служба СМП РСКГ. Лучшие пилоты страны продолжат борьбу за комплекты наград в пяти кузовных классах СМП РСКГ и в молодёжном зачёте СМП Формула-4.



В субботу и воскресенье зрители увидят по пять зрелищных заездов. Кроме того на автодроме Kazan Ring болельщики смогут лично пообщаться с гонщиками во время автограф-сессий и принять участие в шоу-программах команд СМП РСКГ. Вход на мероприятие свободный.



«Каждый год Российская серия кольцевых гонок приезжает на автодром Kazan Ring. Были сезоны, когда в Татарстане проходило по два этапа, однако в нынешнем календаре все гоночные уик-энды запланированы на разных трассах. Так что для поклонников автоспорта и активного отдыха 4-й этап СМП РСКГ — единственная возможность лично увидеть сражение наших быстрых пилотов и эффектных автомобилей. Кроме того казанский этап станет переломным в этом сезоне: большая часть турнира останется позади, и можно будет подвести первые итоги и выделить лидеров серии», — отметил руководитель СМП РСКГ Олег Петриков.