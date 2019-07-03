В «Мерседесе» после Гран-при Австрии признали ошибку при проектировании машины

Представители «Мерседеса» рассказали о причинах не самого успешного выступления команды на Гран-при Австрии.



По словам инжинирингового директора Эндрю Шовлина, командой были допущены ошибки на этапе проектирования болида. В результате этого при проведении гонок в условиях жары болиды перегреваются и не выдают своего максимума.



«По сути, в болиде были недостаточно большие радиаторы. Наши вычисления были слишком оптимистичными, и система охлаждения не была идеальной.



Можно увеличить уровень охлаждения, «раскрыв» кузов болида. В Австрии было 35 градусов жары, и мы подошли к пределу наших возможностей», — цитирует Шовлина Crash.net.