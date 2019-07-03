Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Мерседесе» после Гран-при Австрии признали ошибку при проектировании машины

В «Мерседесе» после Гран-при Австрии признали ошибку при проектировании машины
Авто / Формула-1 0

Представители «Мерседеса» рассказали о причинах не самого успешного выступления команды на Гран-при Австрии.

По словам инжинирингового директора Эндрю Шовлина, командой были допущены ошибки на этапе проектирования болида. В результате этого при проведении гонок в условиях жары болиды перегреваются и не выдают своего максимума.

«По сути, в болиде были недостаточно большие радиаторы. Наши вычисления были слишком оптимистичными, и система охлаждения не была идеальной.

Можно увеличить уровень охлаждения, «раскрыв» кузов болида. В Австрии было 35 градусов жары, и мы подошли к пределу наших возможностей», — цитирует Шовлина Crash.net.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент