В «Мерседесе» после Гран-при Австрии признали ошибку при проектировании машины
Представители «Мерседеса» рассказали о причинах не самого успешного выступления команды на Гран-при Австрии.
По словам инжинирингового директора Эндрю Шовлина, командой были допущены ошибки на этапе проектирования болида. В результате этого при проведении гонок в условиях жары болиды перегреваются и не выдают своего максимума.
«По сути, в болиде были недостаточно большие радиаторы. Наши вычисления были слишком оптимистичными, и система охлаждения не была идеальной.
Можно увеличить уровень охлаждения, «раскрыв» кузов болида. В Австрии было 35 градусов жары, и мы подошли к пределу наших возможностей», — цитирует Шовлина Crash.net.
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