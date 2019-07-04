Хэмилтон заработает за 2019 год в 56 раз больше, чем Квят

Издание Business Book GP подсчитало, сколько пилоты Формулы-1 могут заработать за 2019 год. Россиянин Даниил Квят расположился в соответствующем рейтинге на четвёртой строчке с конца.
На первой строчке расположился действующий чемпион мира из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его годовой доход составит € 42 млн. Вторым идёт пилот «Феррари» Себастьян Феттель с € 35 млн. Тройку лидеров замыкает Даниэль Риккардо, представляющий «Рено».
Интересно, что доход Льюиса Хэмилтона превышает доход Даниила Квята в 56 раз — единственный россиянин в Формуле-1 заработает в 2019 году менее € 1 миллиона.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Льюис Хэмилтон, «Мерседес» — € 42 млн
2. Себастьян Феттель, «Феррари» — € 35 млн
3. Даниэль Риккардо, «Рено» — € 20 млн
4. Макс Ферстаппен, «Ред Булл» — € 12 млн
5. Нико Хюлькенберг, «Рено» — € 8 млн
6. Валттери Боттас, «Мерседес» — € 8 млн
7. Кими Райкконен, «Альфа Ромео» — € 6 млн
8. Серхио Перес, «Рейсинг Пойнт» — € 4 млн
9. Карлос Сайнс-младший, «Макларен» — € 4 млн
10. Шарль Леклер, «Феррари» — € 3 млн
11. Роман Грожан. «Хаас» — € 2 млн
12. Кевин Магнуссен, «Хаас» — € 2 млн
13. Лэнс Стролл «Рейсинг Пойнт» — € 1,5 млн
14. Пьер Гасли, «Ред Булл» — € 1,5 млн
15. Роберт Кубица, «Уильямс» — € 1 млн
16. Александер Албон, «Торо Россо» — € 750 тыс.
17. Даниил Квят, «Торо Россо» — € 750 тыс.
18. Ландо Норрис, «Макларен» — € 700 тыс
19. Джордж Расселл, «Уильямс» — € 500 тыс
20. Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» — € 500 тыс.
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