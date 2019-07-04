Хорнер: у «Ред Булл» отличные отношения с Феттелем, он друг нашей команды

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда сохраняет отличные взаимоотношения с Себастьяном Феттелем, чей контракт с «Феррари» истекает в 2020 году.
«У нас сохранились прекрасные воспоминания о совместной работе с Себастьяном. Он является частью истории нашей команды. Себастьян выиграл четыре титула чемпиона мира, становился победителем множества гонок. Также он стал автором первой победы «Ред Булл» в Формуле-1. Конечно, поэтому у нас особые взаимоотношения с Себастьяном.
Хоть он и выступает за «Феррари», он до сих пор общается с нашими механиками. Он знает большинство из них в лицо.
Себастьян — друг нашей команды, он был очень рад за нас после победы в Австрии. У нас взаимоуважение и дружба», — цитирует Хорнера GPFans.
В последнее время активно циркулируют слухи о возможной замене пилота «Ред Булл» Пьера Гасли. По некоторым данным, его может сменить именно Феттель.
- 4 июля 2019
-
10:04
-
09:20
-
00:55
- 3 июля 2019
-
22:59
-
21:32
-
21:00
-
20:57
-
19:18
-
17:33
-
16:48
-
15:45
-
15:42
-
14:25
-
13:37
-
12:39
-
12:02
-
11:55
-
11:07
-
10:12
-
09:02
-
01:19
-
01:18
- 2 июля 2019
-
22:59
-
21:22
-
20:47
-
19:51
-
18:48
-
17:53
-
16:16
-
15:31
-
14:50
-
13:34
-
12:18
-
11:10
-
10:12