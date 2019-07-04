Хорнер: у «Ред Булл» отличные отношения с Феттелем, он друг нашей команды

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда сохраняет отличные взаимоотношения с Себастьяном Феттелем, чей контракт с «Феррари» истекает в 2020 году.

«У нас сохранились прекрасные воспоминания о совместной работе с Себастьяном. Он является частью истории нашей команды. Себастьян выиграл четыре титула чемпиона мира, становился победителем множества гонок. Также он стал автором первой победы «Ред Булл» в Формуле-1. Конечно, поэтому у нас особые взаимоотношения с Себастьяном.

Хоть он и выступает за «Феррари», он до сих пор общается с нашими механиками. Он знает большинство из них в лицо.

Себастьян — друг нашей команды, он был очень рад за нас после победы в Австрии. У нас взаимоуважение и дружба», — цитирует Хорнера GPFans.

В последнее время активно циркулируют слухи о возможной замене пилота «Ред Булл» Пьера Гасли. По некоторым данным, его может сменить именно Феттель.