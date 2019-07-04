Зафнауэр: «Мерседес» здорово помогал нам, даже когда мы не оплачивали счета

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр заявил, что команда довольна сотрудничеством с «Мерседесом». Несмотря на то что «Мерседес» ещё не подтвердил участие в Формуле-1 после изменения правил, намеченного на 2021 год, Зафнауэр не видит поводов для беспокойства.

«Мерседес» — отличный партнёр для нас. Они нам здорово помогали даже в то время, когда мы не оплачивали наши счета. Но самое главное, что обычно люди начинают забывать обо всём хорошем, когда выходят на новый уровень.

Я могу сказать, что мы очень и очень довольны всем, что «Мерседес» сделал. Это отличный партнёр. Мы получили от них и коробку передач, не стоит забывать об этом. Это очень важно.

Будущее «Мерседеса» в Формуле-1? Это предстоит решать им самим, я не знаю. Но мне кажется, что «Мерседес» получает много пользы от участия в этом виде спорта, команда проделала отличную работу. Думаю, что это здорово для их бренда, если они побеждают. Если бы я принимал решения (а в данном случае это не так), я бы сказал, что нужно участвовать и дальше», — цитирует Зафнауэра RaceFans.