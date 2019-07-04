Сейвард: Марко должен нести ответственность за плохие результаты Гасли

Известный обозреватель Джо Сейвард считает, что консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не должен критиковать пилота команды Пьера Гасли. По мнению Сейварда, именно Марко несёт ответственность за то, что Гасли оказался в «Ред Булл».

«Марко выбрал Гасли, поэтому именно Марко должен нести ответственность за плохие результаты Пьера. Хельмут не понимает, как нужно поддерживать молодых пилотов. Всем гонщикам нужна поддержка, а Марко старомоден, если пилот плохо выступает, он выбрасывает его. Проблема заключается в том, что он уже вышвырнул многих пилотов, но не оставил никого, кто бы мог заменить Гасли.

Проблема «Ред Булл» заключается в том, что эта команда уничтожила больше пилотов, чем создала тех, у которых была успешная карьера. Он сломал карьеры уже 20 гонщикам, лишь у двоих всё складывается успешно. И Макс Ферстаппен не был пилотом «Ред Булл», его привели в команду. Вопрос в том, хорошо ли выполняет свою работу Марко или его нужно уволить?», — цитирует Сейварда GPToday.