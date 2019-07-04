Спонсор опроверг слухи о том, что «Уильямс» может уволить Кубицу в ходе сезона

Польская компания PKN Orlen, спонсор пилота «Уильямса» Роберта Кубицы, опровергла слухи, согласно которым команда может расстаться с гонщиком в ходе сезона из-за плохих результатов. В нынешнем сезоне Кубица, вернувшийся в Формулу-1, не может похвастаться хорошими результатами. Роберт не только уступает другим пилотам, но и проигрывает своему напарнику Джорджу Расселу. В связи с этим всё чаще появляются слухи, согласно которым «Уильямс» может заменить Кубицу на Эстебана Окона или Николаса Латифи.
«Слухи о возможном прекращении спонсорства «Уильямса» со стороны Orlen не соответствуют действительности. Контракт с командой рассчитан на весь сезон, он плотно связан с участием в Формуле-1 Роберта Кубицы. Все условия и обязанности чётко прописаны в контракте», — цитирует представителя фирмы Sport.pl.
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