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К. Уильямс: «Уильямс» медленно сокращает отставание от других команд

К. Уильямс: «Уильямс» медленно сокращает отставание от других команд
Авто / Формула-1 0

Заместитель руководителя «Уильямс» Клэр Уильямс считает, что проблемы, с которыми столкнулась команда в нынешнем сезоне, вскоре будут преодолены. По мнению Уильямс, обновления болида позволяют членам команды «почувствовать приближение весны».

«У нас отличная команда руководителей технического департамента, они работают с тех пор, как нас покинул Падди Лоу. Как все видели в последних гонках, мы внедряем обновления, большинство из них показали свою эффективность. Мы медленно сокращаем отставание от других команд.

Значительных обновлений ожидаем к Гран-при Германии. Мы делаем хорошие шаги в правильном направлении, рады это видеть. Безусловно, всем в «Уильямсе» в последние месяцы было очень и очень тяжело. Но хорошо, что мы выправляем ситуацию, сейчас мы словно чувствуем приближение весны», — цитирует Клэр Уильямс RaceFans.

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