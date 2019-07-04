К. Уильямс: «Уильямс» медленно сокращает отставание от других команд

Заместитель руководителя «Уильямс» Клэр Уильямс считает, что проблемы, с которыми столкнулась команда в нынешнем сезоне, вскоре будут преодолены. По мнению Уильямс, обновления болида позволяют членам команды «почувствовать приближение весны».

«У нас отличная команда руководителей технического департамента, они работают с тех пор, как нас покинул Падди Лоу. Как все видели в последних гонках, мы внедряем обновления, большинство из них показали свою эффективность. Мы медленно сокращаем отставание от других команд.

Значительных обновлений ожидаем к Гран-при Германии. Мы делаем хорошие шаги в правильном направлении, рады это видеть. Безусловно, всем в «Уильямсе» в последние месяцы было очень и очень тяжело. Но хорошо, что мы выправляем ситуацию, сейчас мы словно чувствуем приближение весны», — цитирует Клэр Уильямс RaceFans.