Леклер: Феттель выглядит более мотивированным, чем когда-либо
Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его напарник Себастьян Феттель не потерял мотивацию, несмотря на неудачи в текущем сезоне. Ранее появились слухи, согласно которым Феттель может уйти из Формулы-1 по окончании сезона.
«Я не вижу у Феттеля желания уходить. Конечно, я не могу говорить за него, но Себастьян выглядит более мотивированным, чем когда-либо. Он упорно работает, чтобы приносить пользу команде.
Здорово наблюдать за тем, как он упорно работает. Я думаю, что он хорошо справляется с давлением, ведь давления не избежать, когда выиграл так много титулов.
Даже если я смогу победить его, у него не будет причин, чтобы останавливаться на достигнутом», — приводит слова Шарля Леклера GPBlog.
Бинотто: Феттель мечтает о том, чтобы стать чемпионом мира в составе «Феррари»
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