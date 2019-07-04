Леклер: Феттель выглядит более мотивированным, чем когда-либо

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его напарник Себастьян Феттель не потерял мотивацию, несмотря на неудачи в текущем сезоне. Ранее появились слухи, согласно которым Феттель может уйти из Формулы-1 по окончании сезона.

«Я не вижу у Феттеля желания уходить. Конечно, я не могу говорить за него, но Себастьян выглядит более мотивированным, чем когда-либо. Он упорно работает, чтобы приносить пользу команде.

Здорово наблюдать за тем, как он упорно работает. Я думаю, что он хорошо справляется с давлением, ведь давления не избежать, когда выиграл так много титулов.

Даже если я смогу победить его, у него не будет причин, чтобы останавливаться на достигнутом», — приводит слова Шарля Леклера GPBlog.