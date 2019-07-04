Эрикссон: настоящие гонки — в IndyCar
Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон, выступающий ныне в IndyCar, считает, что не ошибся с переходом. По словам Эрикссона, в IndyCar намного более зрелищные гонки. В прошлом году швед выступал за «Заубер», но в итоге стал лишь резервным пилотом «Альфа Ромео».
«В IndyCar настоящие гонки. Ехать позади другого болида здесь в миллион раз легче, чем у Формуле-1. Скучаешь по Формуле-1, только если едешь совсем один. В Формуле-1 гораздо больше мощность и прижимная сила», — приводит слова Эрикссона Auto Motor und Sport.
Ранее Эрикссон назвал главную проблему Формулы-1. По его мнению, чемпионат превратился в состязание производителей, а пилоты, выступающие за команды-середняки, рискуют здесь разрушить себе карьеру.
Эрикссон: замечательно, что в IndyCar нет DRS
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