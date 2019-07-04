Пилоты «Рено» признали, что обновления не сработали в полной мере

Крупные обновления, которые «Рено» представил во время последних гонок, сработали не в полной мере. Руководство «Рено» анонсировало, что к Гран-при Франции команда подготовит значительные и важные новинки. Однако во Франции и затем в Австрии пилоты «Рено» испытывали значительные проблемы.

«Я бы не сказал, что какие-то новинки негативно сказались на нас в Австрии. Но мы ожидали немного большего. Время прохождения круга показало, что мы не добились этого. Это неприятно и расстраивает, впервые за долгое время мы не попали в третий сегмент квалификации. Но не хотелось бы раздувать проблемы. Нужно использовать конструктивный подход и понять, что происходит, почему так получается, перестать просто говорить, что эта трасса нам не подходит», — цитирует пилота «Рено» Даниэля Риккардо Motorsport.

«Я думаю, что обновления помогли нам сделать шаг вперёд, но, наверное, не такой шаг, на который мы рассчитывали. Но ничто не указывает на то, что эти обновления могли привести к проблемам», — добавил гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг.